Bundesliga: La classifica dopo il 29° turno di campionato

Si è conclusa la 29^ giornata della Bundesliga con la sfida tra Werder Brema ed Eintracht Francoforte. Bayern Monaco saldamente al comando a +7 sul Borussia Dortmund secondo. Mentre il trio Lipsia (terzo), Borussia Mönchengladbach (quarto) e Bayer Leverkusen (quinto) in lotta per i posti in Champions League. In fondo il Paderborn chiude la classifica, mentre il Werder (penultimo a 25 punti) e il Dussendorf (terzultimo a 27 punti) proveranno a recuperare lo svantaggio sul Magonza quartultimo alla ricerca della salvezza.