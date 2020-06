Avversario Napoli – Per Conte cinque problemi in difesa più Vecino

Per l’Inter non c’è solo il problema della data del ritorno di Coppa Italia, probabilmente oggi è il giorno dove si saprà con certezza, ma anche di formazione. In vista della sfida contro il Napoli, sono diversi i problemi per l’allenatore nativo di Lecce, oltre il centrocampista Vecino, dove il suo impiego al San Paolo è a forte rischio, anche in difesa le cose non vanno meglio. L’unico quasi certo dell’impiego e Danilo D’Ambrosio, per il resto tutti da monitorare. Il più serio sembra l’ex Atletico Madrid Godin, mentre sono escluse lesioni per De Vrij e Bastoni. Mancano però una decina di giorni, bisognerà dosare al meglio le forze e presentarsi al meglio per un rush finale tra campionato e Coppa Italia.

Fonte: Pietro Guadagno CdS