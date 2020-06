A. Pedullà: “Per Osimhen il Lille cala e di tanto il prezzo”

Il Napoli e Osimhen, al momento non è iniziata alcuna trattativa, visto che è ancora prematuro parlare di mercato, ma ci sono alcuni passaggi da sottolineare. Intanto la punta nigeriana da tempo ha detto sì alla destinazione azzurra, aspetto mai da sottovalutare in periodo di mercato, ma c’è anche una novità inerente al prezzo. Il presidente della società francese Lopez parla di un ridimensionamento del prezzo, dagli 80 milioni ai 55/60 milioni, vista la crisi che colpirà i club della Ligue 1. Anche per cercare di andare incontro ai partenopei per riparare dell’affare Pepè saltato all’ultimo dopo che quest’ultimo è andato all’Arsenal.

Fonte: alfredopedullà.com