Vincenzo Salini (membro medico Figc): “Quarantena? Potrebbe ridursi la regola dei 14 giorni”

Il calcio in Italia sta per ripartire, manca davvero poco nel vedere di nuovo il pallone rotolare. Il membro della commissione medica della Figc Vincenzo Salini ne parla a Radio Marte: “Con un contagiato si ferma tutto? Se si dovesse fermare più di una squadra sì, con una sola probabilmente ci sarebbe ancora lo spazio per concludere, ma queste decisioni non spettano a me. L’umore in commissione? Dal punto di vista medico nel periodo più difficile ci sono state voci discordanti sull’idea di riprendere, ma dalla prima riunione nella quale è stato presente Gravina c’è stato un cambio di direzione, già ad aprile il presidente ribadì la ferma idea di voler finire il campionato. Questo per noi è stato uno stimolo. Credo che il campionato possa finire, le squadre sono organizzate. Rimane il problema in caso di isolamento con il nuovo positivo”.

La Redazione