Tutti i club Napoli del mondo vicini al dolore di mister Gattuso

Come tutti ormai sappiamo, per mister Gattuso oggi è stata una giornata tremenda, data la scomparsa della sorella appena 37enne. Noi tutti tifosi del Napoli siamo vicini al mister e come testimonianza di ciò, abbiamo il messaggio di tutti i club Napoli del mondo: “I Club Napoli nel Mondo si uniscono al dolore che ha colpito il nostro Mister Gennaro Gattuso per la prematura perdita della sorella Francesca.

Perdere un proprio caro è già di per se un evento tragico, ma perdere prematuramente una sorella provoca un dolore particolare, un vuoto incolmabile.

L’amore e l’affetto di tutti noi tifosi azzurri possa portare a Rino un po’ di conforto in questo momento difficile.

Gli addii sono solo per coloro che amano con i loro occhi. Perché per chi ama con il cuore e con l’anima non esiste la separazione.”

#clubnapolinelmondo