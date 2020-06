Super ritocco dell’ingaggio per Zielinski, manca un dettaglio per il sì

Il Napoli e Zielinski si sono rincorsi per oltre un anno, il classico tira e molla tra le parti, ma questa volta ci siamo per davvero per il tanto atteso sì. Anche in questo periodo di Coronavirus, i contatti via skype non sono mancati, sono stati sempre più intensi e l’accordo tra le parti è praticamente fatto. Il polacco guadagnerà fino al 2024/2025 3,5 milioni a stagione, con la clausola che si aggira intorno ai 100 milioni. In questo caso manca un dettaglio, la firma tra le parti, ma in questi casi è un aspetto che non va sottovalutato, però non è da escludere che possa avvenire a breve, ma entro questo mese è prevista la tanto attesa fumata bianca.

Antonio Giordano Corriere dello Sport