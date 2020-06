Semifinali di Coppa Italia: questione di precedenza

Ieri, in serata, tutte le date e gli orari dell’ attesa ripresa. In merito alla Coppa Italia, invece, ancora qualche “angolo da smussare”. Bisogna stabilire quale delle due semifinali andrà in scena prima. La precedenza spetta a Juventus-Milan, che all’andata (Milan-Juventus 1-1 a San Siro) è stata disputata il giorno successivo a Inter-Napoli 0-1. Soltanto che, dopo aver protestato in consiglio di Lega per il posizionamento della Coppa Italia, il club nerazzurro ha chiesto almeno di anticipare il proprio incontro in quanto la formazione di Conte è l’unica tra le semifinaliste a essere impegnata, il weekend successivo (20-21), nei recuperi. In caso di finale (il 17) Handanovic e compagni avrebbero tre match ravvicinati (con due trasferte) dopo oltre tre mesi di inattività. Perché l’inversione sia approvata è necessario l’ok di tutte le quattro formazioni coinvolte. E al momento non tutte hanno dato l’assenso. Il problema si porrà quando e se il governo avrà dato l’ok al doppio anticipo. Se la risposta dell’esecutivo sarà invece negativa, si dovrà giocare il 13 e il 14.

CdS