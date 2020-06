Prima di andare via, Allan vuole riconquistare il Napoli

Sembrano lontani i tempi dove Allan andava a rincorrere il connazionale Neymar del Psg e faceva ammattire il Liverpool. Il mediano brasiliano nell’ultimo anno e mezzo è calato di rendimento, soprattutto da quando il Napoli respinse l’offerta di oltre 60 milioni proprio dal club transalpino. L’ingaggio si aggirava sui 6 milioni, da quel famoso no, l’ex Udinese si è incupito e il suo rendimento è calato drasticamente. Con Gattuso addirittura quasi sempre in panchina, anzi un’esclusione alla vigilia della trasferta di Cagliari e l’uscita nel corso contro la Fiorentina tra le polemiche. Le richieste non mancano, c’è l’Everton di Ancelotti che lo stima tantissimo, ma prima di andare via Allan vuole riprendersi il centrocampo, correndo e ricorrendo gli avversari, come un tempo, poi a fine stagione si tireranno le somme.

Antonio Giordano CdS