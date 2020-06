Per la Primavera De Laurentiis pensa a Aladino Valoti come dirigente. Confermato Grava

Non sarà una rivoluzione, però De Laurentiis è convinto che qualcosa nel settore giovanile del Napoli debba essere rimodulato. L’ultima stagione è stata piuttosto deludente e lo ha portato persino ad esonerare l’allenatore della squadra Primavera (Baronio a gennaio). Ed è proprio la squadra del campionato Primavera che il presidente azzurro vuole rilanciare. E vuole farlo affidandolo a un dirigente che si occupi esclusivamente di questo. Dunque, Grava resterebbe ancora in organico come responsabile di tutto il settore giovanile del club ma è pronto a fare il suo ingresso una nuova figura dirigenziale che si occupi solo della Primavera. E in questi giorni sono stati fatti alcuni colloqui e al momento in pole per il ruolo di dirigente della Primavera c’è Aladino Valoti, ex centrocampista, classe 1966 e direttore sportivo tra gli altri di Cosenza, SudTirol e Palermo. Insomma, qualunque sia la scelta del manager, è chiaro che De Laurentiis voglia puntare sulla Primavera e sulla ricostruzione di una squadra e di un gruppo che quest’anno, al momento dello stop, a nove giornate dalla fine, era penultimo in classifica e vicino alla retrocessione. Il nuovo responsabile della Primavera dovrà coordinarsi con Cristiano Giuntoli. Ma la Primavera va ricostruita, a partire dalla decisione di tenere o no il tecnico Giuseppe Angelini: senza altri intoppi, i pochi giovani che resteranno anche il prossimo anno potranno riprendere ad allenarsi in gruppo solo a settembre. Va dunque fatta una selezione e cercate delle promesse giovani in serie C e Lega Pro da inserire. Valoti è dunque uno dei papabili. Ma è il segnale di una svolta nella gestione del vivaio che da troppi anni non dà grandi soddisfazioni.

Fonte: Il Mattino