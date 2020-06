Oggi il Napoli farà il nono test dei tamponi. Manolas tornerà in campo a Luglio

Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno, a ritmi sempre più intensi con partitella a campo ridotto, ma da ieri si comincia a vedere qualche calciatore affaticato. Nulla di preoccupante, anzi tutto nella norma e nei prossimi giorni è previsto un giorno di riposo in più per non appesantire i muscoli. Lo staff tecnico di Gattuso e quello medico puntano a riportare a pieno regime la parte atletica, ma di non sforzarla eccessivamente. L’unico assente è Manolas che tornerà in campo ad inizio Luglio. Nel frattempo oggi ci sarà il nono test dei tamponi, mentre venerdì è previsto il decimo, sempre nel pieno rispetto del protocollo e delle norme vigenti.

Fabio Mandarini CdS