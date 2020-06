Napoli, la tipologia spagnola prevista solo in due casi

20 giorni fa sembrava utopico parlarne, invece quel che è certo è che la Serie A riprende. Rivedremo palla al centro ed i beniamini del pubblico (che non ci sarà) rincorrerla. Sarà strano giocare in periodi fino a questo momento atti alla vacanza o al ritiro…Riguardo al Napoli, la Lega ha stabilito per gli azzurri solo due gare di “tipologia spagnola”, ovvero con inizio a tarda serata. Con la Roma il 6 luglio e con il Milan il 12 luglio, si scenderà in campo alle 21.45. Per il resto l’estate degli azzurri sarà con le gare alle 19,30, probabilmente il migliore tenendo conto che la terza via prevede il match alle 17,15. «Che poi i calciatori si lamentano, ma alle 17,15 è più o meno l’orario in cui abbiamo vinto gran parte delle partite a Spagna ‘82, con un caldo terrificante», dice Paolo Rossi, parlando a un Giorno da Pecora. «E quel giorno c’erano circa 38°. Per i calciatori giocare a quell’ora non è la fine del mondo», conclude Pablito

Il Mattino