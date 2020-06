Mezza Europa vuole Fabian Ruiz, ma il Napoli lo considera incedibile

Dopo il primo anno dove il rendimento di Fabian Ruiz è stato molto positivo, condito dalla conquista dell’Europeo Under 21 con la Spagna, l’inizio di secondo anno non è stato tra i migliori. Sarà stata la posizione in campo, oppure il doversi ripetere come rendimento, ma il calciatore iberico non ha dato le risposte tanto attese. Dall’arrivo di Gattuso Fabian Ruiz si è ripreso la squadra sulle spalle, splendide le reti contro l’Inter in Coppa Italia e il tiro a giro contro il Brescia sotto l’incrocio. Su di lui non mancano le pretendenti Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Da quest’orecchio però De Laurentiis non ci sente, lo considera incedibile, anzi vuole rinnovargli il contratto, anche se scadrà fra tre anni (2023), questo per evitare qualsiasi intromissioni future.

Antonio Giordano CdS