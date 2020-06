Mertens e il Napoli, sempre più vicini al rinnovo. Ecco le cifre

Il Napoli e Dries Mertens, un binomio che stanno per proseguire un matrimonio che durerà due anni con opzione per il terzo. Eppure le intromissioni delle pretendenti, come Inter, Chelsea e Monaco, potevano distogliere la mente del belga. La voglia di azzurro e l’accelerata di De Laurentiis hanno fatto la differenza. La svolta di Mertens con i partenopei fu quando Sarri gli diede le chiavi dell’attacco, da quel momento il belga ha segnato più di 80 gol in tre anni e mezzo, numeri impressionanti. Prima della sfida contro l’Inter potrebbe esserci l’annuncio del rinnovo con un ingaggio sui 12 milioni nei prossimi due anni. Tanta roba ma al tempo stesso una dolcissima scelta.

Antonio Giordano Corriere dello Sport