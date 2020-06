Meret vuole superare l’esperienza di Ospina, Gattuso osserva

Il ritorno in campo del Napoli con l’Inter per il return-match di Coppa Italia, data ancora da ufficializzare, potrebbe essere la partita ideale per rivedere all’opera Alex Meret. Proprio con i nerazzurri fu il match dove il ragazzo friulano fece un errore, non bloccò il tiro di Lukaku, anzi andò in rete. Da quella partita, Ospina è diventato titolare, ad eccezione della Sampdoria dove subì Meret una botta al fianco. L’ironia del destino è che proprio contro l’Inter Gattuso dovrà fare una scelta non semplice tra i pali. Affidarsi alla gioventù, oltre che al talento del friulano, oppure all’esperienza del colombiano? Un dilemma che sarà risolto solo nei prossimi giorni, mentre il mister dei partenopei osserva.

Antonio Giordano Corriere dello Sport