Le nuove date rivoluzioneranno il mercato: Lautaro, Kulusevski, Petagna

SITUAZIONE E CASI

Il caso più emblematico in questo senso è quello di Lautaro, oggetto del serrato corteggiamento del Barcellona e con una clausola di trasferimento in scadenza a luglio. L’Inter e Conte, in particolare, dovranno fare in modo di isolarlo. Un altro nome tra i più chiacchierati in queste settimane è quello di Pjanic, che la Juventus avrebbe messo in vendita. Ma c’è chi ancora non ha un futuro definito, vale a dire chi, come Callejon ad esempio – oppure Cavani, che però con il Psg disputerà solo la Champions – ha il contratto in scadenza, ma ancora non ha trovato una nuova sistemazione. Ebbene, qualcuno, anche inconsciamente, potrebbe preservarsi, scansando i rischi in vista della caccia a un nuovo contratto. E che dire poi dei giocatori in prestito, soprattutto quelli destinati a fare rientro alla base, senza margini per un riscatto? Altri, come Kulusevski o Petagna, invece, sono già preparati. A gennaio, infatti, sono stati acquistati rispettivamente da Parma e Napoli, rimanendo però nelle loro squadre di appartenenza. Fonte: CdS