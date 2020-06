Nappi (ag. Luperto): “Davanti ha il miglior difensore del mondo”

Poche ma importanti presenze in maglia azzurra, qualche difficoltà in alcune occasioni ma anche la voglia di rispondere sempre presente per Sabastiano Luperto, difensore pugliese che è tra i pochi prodotti del vivaio napoletano ad avere conquistato con continuità la prima squadra oggi nelle mani di Gennaro Gattuso. «Il Napoli ci ha sempre dato segnali di progetto su Sebastiano, con i fatti. Un difensore sinistro italiano classe ’96 che davanti ha il miglior difensore del mondo come Koulibaly è normale che non trovi tantissimo spazio» ha detto il suo agente Diego Nappi.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Nappi ha fatto il punto su Luperto e sul domani del Napoli: «L’anno scorso ha messo insieme presenze, quest’anno già siamo a tredici collezionate fino allo stop di marzo. Sta crescendo anche a livello di numeri» ha dichiarato. «I segnali della società sono quelli di un progetto importante per i prossimi anni che si basi anche su di lui. Così come su Fabian e Meret, che sono il futuro del club». Fonte: Il Mattino