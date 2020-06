La Figc vuole riaprire gradualmente al pubblico. Al San Paolo poco più di 10 mila sugli spalti

In pratica al San Paolo potrebbero tornare tra i 10mila e i 13mila spettatori. È chiaro che le difficoltà sono soprattutto di carattere organizzativo: nonostante la capienza ridotta, servirà un servizio di forze dell’ordine e steward superiore alla norma, per garantire che l’affluenza e la permanenza sugli spalti avvenga in sicurezza. Come sempre, è l’Inghilterra che è già più avanti dell’Italia. Perché, anche se manca l’ufficialità, la finale di FA Cup, la Coppa d’Inghilterra, in programma a Wembley il 2 agosto dovrebbe essere aperta a 20mila tifosi, diecimila per ognuna delle squadre finaliste. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, frena alla Radio ufficiale del Napoli: «Solo a contagio zero si riapre lo stadio». Come sempre una posizione estrema quella di Ricciardi. Che non si giustifica con il fatto che, sia pure con misure restrittive, sono visitabili Colosseo, Arena di Verona, Scavi di Pompei e così via. Sugli spalti, sia pure distanti (ma questo è un altro aspetto) si fa fatica a capire il perché del divieto assoluto. Soprattutto se la curva epidemiologica continuerà a essere così confortante.Fonte: Il Mattino