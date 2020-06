Il presente è Callejon, il futuro è tutto di Politano

Il Napoli pensa al presente dove al momento è concentrato sull’Inter, in attesa di conoscere la data ufficiale, ma al tempo stesso si concentra anche sul futuro. Sa che questi saranno gli ultimi giorni o mesi con Callejon in campo, dove al momento è in vantaggio nel giocare sul lato destro d’attacco. Il futuro, o l’immediato come si dice in questi casi, vede Matteo Politano che scalpita. L’ex di Sassuolo e Inter, prossimi avversario dei partenopei, non ha ancora dimostrato tutto il suo valore in campo. L’ambientamento e l’adattamento, ancora non c’è stato, ma su di lui Gattuso ci crede molto e sta lavorando per renderlo duttile come Calletti. Lo spagnolo piace alle società iberiche, dove sembra che il Valencia si sia tirato indietro. Il presente è il suo, ma Politano è pronto a prendersi lo scettro.

Antonio Giordano CdS