Il Napoli pensa a Kessiè come sostituto di Allan. Ecco la richiesta del Milan

Il Napoli lavora per rinforzarsi in caso di una possibile cessione di Allan . Gli azzurri valutano diversi profili con le caratteristiche del brasiliano, tra cui Wendel , centrocampista dello Sporting Lisbona , Jordan Veretout , che è stato ad un passo dal Napoli la scorsa estate e potrebbe già lasciare la Roma e infine Franck Kessie . Il calciatore del Milan così come riporta il Corriere dello Sport è in uscita e sarebbe entusiasta di ritornare a lavorare con Gattuso. I rossoneri valutano l’ivoriano 20 milioni di euro.