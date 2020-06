Everton non piace solo al Napoli: Ecco chi si è inserito

In Brasile ne sono certi: dopo il Napoli, c’è anche il Paris Saint Germain pronto a tuffarsi su Everton Soares. A confermarlo è Bolavip che spiega come il club francese si sia interessato al talento del 24enne brasiliano visto che potrebbe perdere Neymar nelle prossime sessioni di mercato. I due connazionali potrebbero dunque darsi il cambio nella capitale francese, ma per ora il Gremio non ha ricevuto alcuna offerta da parte del club parigino.

I problemi per il Psg sarebbero gli stessi incontrati anche dal Napoli. Le pretendenti di Everton sperano che il Gremio possa abbassare le pretese – il club brasiliano partirebbe da una valutazione di almeno 30 milioni di euro – ma soprattutto resta complicato contrattare con i diversi titolari del cartellino del calciatore, che è del Gremio solo al 50%. Gli azzurri sarebbero ancora in vantaggio in un’eventuale corsa al brasiliano, ma per ora l’affare sembra in stand-by. Fonte: Il Mattino