ESCLUSIVA – M. Delle Cave: “Gaetano? Mi ha conquistata per la positività e l’allegria”

Il calcio sta per tornare, non solo la serie A, ma anche la cadetteria, con il ritorno il 20 Giugno e vedere se oltre al Benevento, il rendimento delle altre squadre. Tra queste la Cremonese allenata da Rastelli e in rosa c’è anche il classe 2000 Gianluca Gaetano. Ilnapolionline.com ha intervistato la sua fidanzata Maria Delle Cave, dove ci parlerà di campo, ma anche fuori dal terreno di gioco.

Tu e Gianluca come vi siete conosciuti e quando lui non gioca a calcio, come passate il tempo insieme? “Io e Gianluca ci siamo conosciuti nel 2015 fuori la scuola guida che frequentavo in quel periodo. All’inizio ero scettica molto , poi per un anno e più non ha mollato con i corteggiamenti è proprio questo di lui mi ha colpito la sua tenacia . La sua allegria e il pensare positivo sono contagiosi”.

Questi mesi di inattività a Cremona, come avete passato il tempo e a Gianluca quanto è mancato il campo? “A lui è mancato tantissimo il campo e non vede l’ora di ricominciare. Abbiamo trascorso il tempo allenandoci , guardando film e facendo dolci. Non è stato semplice, visto che la città di Cremona è stata colpita dalla pandemia Covid-19, però ora sembra che sia tornato tutto alla normalità”.

Oltre alla Cremonese, dove gioca Gianluca, qual’è l’altra squadra per la quale tu tifi? “Sono una tifosa del Napoli, la squadra della mia città e fino a qualche mese fa Gianluca faceva parte della rosa. Ora visto che lui gioca a Cremona seguo le sue gesta sportive e l’auspicio è che possa crescere nel calcio professionistico”.

A proposito del calcio professionistico, Gianluca secondo te quanto potrà dare, viste le sue qualità tecniche? “Io credo che possa davvero fare tanta strada nel calcio professionistico. I mezzi tecnici non gli mancano, è forte dal punto di vista fisico ed ha la testa giusta per poter dare il massimo. Io sono convinta che ci riuscirà ed ha ampi margini di crescita”.

Parlaci infine di te, cosa fai nel tempo libero e quali sono le tue passioni? “Io studio , sto quasi per laurearmi in scienze politiche. Adoro leggere libri , fare dolci e addobbare tavoli e stanze per i party”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

