Dolore atroce per Rino Gattuso: si è spenta la sorella

Giornata tremenda per Rino Gattuso, quella che contiene un dolore da non poter commentare, tantomeno definire. Questa mattina è morta la sorella dell’allenatore azzurro. La donna era ricoverata all’ospedale di Varese dallo scorso febbraio. Il tecnico ha appreso la notizia sul campo di allenamento, mentre lavorava con la squadra. Per accorrere a sincerarsi delle condizioni di salute della sorella, Gattuso, lo scorso 3 febbraio, non presenziò alla conferenza stampa di rito e volò immediatamente a Varese. L’intera redazione de IlNapolionline si unisce al dolore del tecnico del Napoli e della sua famiglia e porge le più sentite condoglianze.