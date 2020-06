Tutte le tipologie di contratti e il limite del 30 giungo

TRE CASI

La bozza, ancora allo studio dei legali, prende in considerazione tutti i tipi di contratti e li raggruppa in tre tipologie. Chiaramente non presentano nessuna difficoltà quei giocatori che sono legati allo stesso club da un accordo pluriennale. Per loro né dal punto di vista del tesseramento né da quello economico ci sono punti interrogativi o incertezze. Poi ci sono quei calciatori che sono in prestito con diritto di riscatto, con obbligo di riscatto o con diritto di allungare il prestito per ulteriori 12 mesi.

La scorsa estate, al momento del trasferimento, tutti questi elementi hanno già stabilito un accordo economico anche per il 2020-21 che sarebbe scattato con l’intesa tra le due società. Il caso classico è Icardi, che per restare al Psg aveva già pronto il suo contratto. L’idea è quella di vincolare l’ingaggio al numero delle partite, non ai mesi. Ovvero di non permettere ai giocatori di chiedere per il 2019-20 compensi extra per luglio e agosto visto che queste due mensilità non saranno decurtate dai compensi della stagione 2020-21.



La terza tipologia di contratti è quella che ha le maggiori difficoltà a essere normata e riguarda gli svincolati al 30 giugno e gli elementi in prestito secco. In tutti questi casi dovrà esserci una trattativa con i singoli. Nel protocollo sarà scritto che i calciatori devono finire la stagione dove l’hanno iniziata: si tratterà naturalmente di un’indicazione stringente, non di un’imposizione, impossibile con la contrattualistica privata.

La convinzione della Figc è che giocandosi prima del 30 giugno 3 giornate più i recuperi, quasi tutti accetteranno di restare per le successive. Anche gli svincolati che non hanno una squadra. Sia per un principio di equità sportiva sia perché molti hanno bonus legati al raggiungimento di un obiettivo di squadra. E’ chiaro che, perché questo accordo quadro regga, diventa fondamentale che tutte le parti lo sottoscrivano. E che anche le società si impegnino a non farsi dispetti tra di loro. Come “sottrarsi” giocatori di proprietà che potrebbero essere avversari nelle ultime giornate. Sul tema dei contratti tornerà nei prossimi giorni anche la Fifa. Fonte: CdS