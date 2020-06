Consiglio di Lega – De Laurentiis subentra ad un dirigente nerazzurro

Il calcio ha spostato il suo centro dal campo alle sale decisionali. In questo periodo difficile, tanto si è discusso, soprattutto in Lega, sulle decisioni da prendere in merito alla ripartenza e alle “riforme” da apportare alla macchina del pallone che presenta più di qualche ingranaggio da sistemare. Oggi, il quotidiano La Repubblica, scrive di una molto probabile, nuova controversia, che il Consiglio dovrà affrontare. Consiglio nel quale De Laurentiis potrebbe subentrare a un dirigente dell’Inter. “L’ultimo colpo sotto la cinta l’ha assestato Lotito, convinto che in assemblea debba sedere solo chi mette soldi nei club, a Marotta, prototipo invece del dirigente per conto d’altri. La prossima battaglia sarà per il Consiglio, dove l’Inter occupa due posti: oltre a Marotta, l’ad corporate Antonello. I lotitiani chiedono che Antonello si faccia da parte. Potrebbe subentrargli De Laurentiis, gradito alle grandi, o Setti del Verona, gradito a Lotito”.