Calemme: “Barça e Real su Fabian Ruiz. Callejon? Pronto a discutere il rinnovo”

Il corrispondente di AS Mirko Calemme Radio Marte parla del mercato degli spagnoli in casa Napoli:” Barcellona e RealMadrid sono molto interessati a Fabian. Il Barca ora ha in testa Lautaro, ma il calciatore del Napoli non ha clausola e a fine campionato ridiscuterà il rinnovo del contratto con il club partenopeo. Callejon non ha mai escluso di restare a Napoli per almeno un altro anno. Lo spagnolo parlerà con DeLaurentiis e valuterà un’eventuale offerta di rinnovo o offerte da altri club. Vedremo come si evolverà la situazione ma Jose potrebbe restare”