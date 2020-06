CALCIO FEMMINILE – A. Tampieri (port. Florentia): “Ho accettato senza esitazioni”

In attesa di conoscere definitivamente il destino della serie A femminile, giovedì 4 Giugno, l’Assemblea che vedrà coinvolti i club, sarà determinante. Nel frattempo ecco il pensiero del portiere della Florentia Amanda Tampieri. “Il San Zaccaria per me è stato davvero importante, mi ha dato l’opportunità di ritornare a giocare a calcio. Mi ha regalato tante soddisfazioni come l’esordio in Serie A e la chiamata della Nazionale. L’estero? Ho sempre avuto il desiderio di confrontarmi con altre realtà, sentivo il bisogno di uscire dal nido e ho preso la decisione di andare all’ASPTT Albi anche come una sfida personale. Ovviamente fuori casa tutto è un po’ più difficile all’inizio, ma poi passa. Poi mi sono trasferita in Svezia perché in Francia avevo avuto qualche problemino. Non è stato facile ambientarsi, ma poi fra alti e bassi è andata bene. Dopo tanti anni la mancanza dell’Italia stava iniziando a farsi sentire e quando ho deciso di tornare è arrivata la proposta della Florentia che ho accettato senza esitazioni. Futuro? Il mio obiettivo è migliorarmi sempre e poi mi piacerebbe vincere un titolo e giocare la Champions League. Professionismo? Il calcio femminile è cresciuto notevolmente e già quest’anno ho notato le differenze rispetto a quando ero andata via. Il Mondiale ha dato tanta visibilità anche a livello mediatico e c’è stato un incremento dell’attenzione. Gli ottimi risultati delle azzurre hanno dato una marcia in più allo sviluppo del movimento e penso che sia arrivata l’ora di riconoscerci come professioniste”.

Fonte: calciofemminile-italia