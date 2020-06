Anche per il Napoli il calendario intenso: si giocherà ogni 3 giorni

Il Napoli si prepara a quello che sarà un vero e proprio tour de force. Il ritorno in campo con l’Inter (successo azzurro per 1-0 al Meazza con gol di Fabian Ruiz). Con la possibilità dell’eventuale finale di coppa Italia mercoledì 17 a Roma. In campionato esordio a Verona probabilmente il 23 (il Napoli non sarà impegnato nel weekend del 20 e 21 riservato alle quattro partite di recupero della 25esima giornata).

Gli azzurri giocheranno praticamente ogni tre giorni fino al 2 agosto, un vero e proprio tour de force con tante sfide ravvicinate. Sarà importante la gestione della rosa e Gattuso potrà ruotare gli azzurri avendo due soluzioni per ogni ruolo: turnover in vista e con al momento un solo indisponibile, il difensore greco Manolas che dovrebbe tornare a disposizione a fine mese.

Ringhio però ha ritrovato Koulibaly che praticamente non ha mai avuto a sua disposizione perché s’infortuno dopo pochi minuti del match contro il Parma, la gara di esordio del tecnico calabrese sulla panchina azzurra. E ha ritrovato in difesa Maksimovic, anche lui indisponibile per infortunio nell’ultima fase prima dello stop per l’emergenza coronavirus. Fonte: Il Mattino