Alia Guagni (dif. Fiorentina): “Atletico Madrid? Grazie, ma voglio essere una bandiera del club viola”

Nel corso di una diretta social organizzata dalla Figc è intervenuta la calciatrice della Fiorentina Women’s di mister Cincotta e dell’Italia del c.t. Milena Bertolini Alia Guagni che allontana le voci sull’Atletico Madrid. “Quando sono in campo provo un senso di libertà perché sto facendo quello che in assoluto mi piace fare. Mi sento veramente libertà di esprimermi senza preoccupazioni, ansie e problemi. Mi sento libera totalmente. Il mio futuro lo vedo ancora con la maglia della Fiorentina addosso prima in campo e poi, quando smetterò, nel ruolo di dirigente. Spero di poter aiutare a far crescere ancora il calcio femminile in viola. Quando mi dicono che sono una bandiera per Firenze provo emozione e orgoglio perché è la mia città e la amo. Poter dare qualcosa alla mia città è fantastico ed essere riconosciuta come un simbolo è un grandissimo motivo di orgoglio, spero di poter essere ogni giorni all’altezza. Il mio giocatore preferito? Al momento è Lautaro Martinez, mentre al femminile Megan Rapinoe che è anche un esempio fuori dal campo per quanto riguarda i diritti delle donne. È la numero uno. Miedema invece è l’attaccante più difficile da marcare, è veramente forte”.

