AdL-Gattuso, riparte il Napoli bis con tanto di firma

In questo momento di non assembramento, vista il Coronavirus, Gattuso e AdL sono pronti per l’incontro decisivo e la firma del contratto fino al 2022/2023. Il Napoli in questi mesi ha dimostrato che nelle mani dell’allenatore di Coregliano Calabro, di nuovo quel carattere che era sopito ad inizio stagione, soprattutto in campionato. La conferma nelle scorse settimane dello staff del mister ex Milan, Pisa e Palermo, era un segnale di fiducia totale. Nel week-end arriverà il presidente per chiacchierare con Gattuso e salutare la squadra, ma una bozza di accordo avvenne già ad inizio Marzo. Il tecnico si vorrà guadagnare la fiducia sul campo, a cominciare dalla Coppa Italia ed ha chiesto anche la conferma di tre pilastri: Mertens, Zielinski e Fabian Ruiz, ma questa è un’altra storia.

Antonio Giordano CdS