TV LUNA – Mertens è incedibile, Manolas potrebbe rientrare a Verona

Nel corso della trasmissione di Tv Luna “Pane al pane, vino ALvino”, i colleghi Marco Giordano e Carlo Alvino aggiornano sul mercato e non solo del club azzurro. “Meret? Da questo bancone abbiamo sempre detto che il portiere azzurro è incedibile e ho avuto conferme in questi giorni. Il presidente AdL lo considera incedibile, visto che lo ha voluto lui, andando contro ai nomi di un tedesco e di un estremo difensore che gioca al Psg”.

Marco Giordano: “Manolas? Non sta malissimo e dovrebbe rientrare in campo per la sfida contro l’Hellas Verona. In settimana contatti per Callejon e Milik. Lo spagnolo è difficile che resti ma a Napoli sta bene, per il polacco non pare che ci sia la volontà di restare”.

La Redazione