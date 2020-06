Tommasi perplesso per il pomeriggio, ma sarebbero 12 gare su 124…

L’estate e le sue temperature. E’ l’orario pomeridiano che suscita le perplessità del presidente dell’Aic Tommasi: «Il tema riguarda la tutela della salute e quello degli orari mi auguro non diventi un problema e che si faccia una scelta logica, visto che bisognerà giocare tante partite in un breve lasso di tempo con le rose che rischieranno di trovarsi in difficoltà. Mi auguro che si vada verso la tarda serata piuttosto che il tardo pomeriggio e che non ci siano grossi ostacoli, altrimenti cercheremo di riflettere modalità per evitare questo», ha detto ieri a Domenica Sport su Radio 1. «12 partite su 124 alle 17.15, davvero vogliamo discutere di questo? Cara Assocalciatori, non ci facciamo ridere dietro», ha commentato Marco Tardelli, candidato alla presidenza dell’Aic. Quello degli orari è un tema sul quale l’Associazione calciatori ha insistito negli ultimi giorni e ieri Tommasi ha parlato anche della coppa Italia: «La perplessità è per i pochi giorni di tempo fra semifinali e finale».

Il Mattino