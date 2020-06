Stagione 2020/21: da oggi si possono depositare gli accordi preliminari

Inizia oggi quello che sarà, senza alcun dubbio, un “mercato” strano. Ufficialmente le date non sono state ancora stabilite, ma intanto, a partire proprio da questa giornata, sarà possibile depositare gli accordi preliminari dei giocatori per la stagione 2020-2021. Il prossimo Consiglio Federale stabilirà, poi, i termini ufficiali per le negoziazioni che saranno fissate per il mese di settembre, ma non è difficile prevedere che saranno quattro i mesi atti alle trattative, sebbene esse ora siano intese solo come preliminari, ovvero con la possibilità di depositare un accordo economico e tecnico in Lega, che diventerà poi effettivo a partire dall’inizio del mercato.

Fonte: TMW