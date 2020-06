Serie A, mancano 124 partite: oggi sapremo come, dove e quando

124 partite di serie A. Sono quelle che mancano. Ed oggi sapremo come, dove e quando. Ad esse verranno aggiunte le gare di Coppa Italia, le cui semifinali verranno disputate il 12 e il 13 giugno. Occorre che il Premier Conte dia il via libera, attraverso il nuovo Dpcm, perché quello attualmente in vigore prevede il divieto di manifestazioni sportive fino al 14 giugno. Sugli orari la Lega ha già ridotto al minimo le partite in fascia pomeridiana (17 o 17.15), limitandolo al dieci per cento del numero complessivo da disputare, più del cinquanta per cento (oltre 60 partite) invece verranno inserite nella fascia serale (21.30 o 21.45) e le altre (una cinquantina) nella fascia preserale delle 19.30 o 19.45. E le partite pomeridiane verrebbero inserite solo nei week end (partite di sabato e domenica), mentre anticipi e posticipi (venerdì e lunedì) e partite dei turni infrasettimanali (martedì, mercoledì e giovedì) saranno in programma solo nelle ultime due fasce.

Il Mattino