Serie A – Il campionato riprende il 20. Il Napoli non giocherà mai in un orario

Dopo la Coppa Italia toccherà al campionato, che riprenderà sabato 20 con Torino-Parma alle 19.30 e con Hellas Verona-Cagliari (ore 21.45). Il giorno successivo ci saranno gli ultimi due recuperi della venticinquesima giornata, prima Atalanta- Sassuolo (19.30) e poi Inter-Sampdoria (21.45). Da lunedì 22, invece, la Serie A ripartirà per tutti gli altri club e il ventisettesimo turno sarà spalmato su tre giorni: lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24. Rispetto ai canonici tre slot che ci saranno solo il sabato e la domenica (17.15, 19.30 e 21.45), durante i giorni feriali si scenderà in campo alle 19.30 e alle 21.45. Era filtrata l’idea di giocare durante la settimana alle 19.15 e alle 21.30, ma alle fine pare abbia prevalso l’orientamento di tenere gli orari fissi. Nel comunicato di oggi della Lega sarà resa nota anche la divisione delle gare tra i broadcaster e sarà ufficializzato che i match alle 17.15 andranno in scena solo in 5 week end di campionato: 1 a giugno (27-28) e i 4 di luglio. In tutto, dunque, saranno 10 gli incontri a metà pomeriggio e nessuno di questi sarà disputato a Napoli, Lecce o Cagliari. Fonte: CdS