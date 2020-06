Retroscena di Gianna Nannini che svela perchè Maradona chiamò la figlia Giannina!

Un ricordo piacevole, un “segreto” dietro ad un abbraccio. La rockstar italiana Gianna Nannini ha parlato al quotidiano argentino La Nacion in un’intervista telefonica dalla sua casa milanese. Il tema?Diego Armando Maradona. Il numero 10 dell’Argentina infatti si rese protagonista di un famoso abbraccio al termine dell’esibizione di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, sulle note di Un’estate italiana, prima della gara, che avrebbe inaugurato i Mondiali di Italia ’90, tra l’Argentina di Diego e il Camerun. “Quello fu un giorno magico. L’abbraccio che ci demmo io e Diego Armando Maradona, sappiamo solo Diego e io come fu. E resterà nella storia. Quell’abbraccio di Maradona mi resto’ attaccato al corpo e al cuore. Era un mio fan ed e’ per questo che chiamò sua figlia Giannina. Non lo vidi più da quando smise di giocare in Italia. Un giorno mi piacerebbe tornare a rivedere Diego per tornare ad abbracciarlo. Mi amava molto come cantante“. Fonte: G.L. Di Marzio.it