Per il dopo-Ghoulam, c’è gradimento totale per Arias

Il Napoli si guarda intorno per diversi ruoli, ma prima bisognerà cedere per poi affondare il colpo. Uno di questi è Fahouzim Ghoulam, il terzino sinistro algerino nelle ultime ore ci sarebbe la Fiorentina. Dovesse il laterale mancino andare via, si andrebbe su Santiago Arias dell’Atletico Madrid. Il colombiano ex Psv Eindoven fu ad un passo dal vestire la maglia azzurra, ma poi scelse di giocare in Spagna. Il gradimento per il giocatore è totale, anche perchè Tsimikas sta per andare in Francia con il Nizza, perciò la strada va verso la Colombia, ma prima cedere Ghoulam e poi si affonda il colpo.

Antonio Giordano CdS