Osimhen, si preannuncia l’asta ed il Napoli non le gradisce

Il rinnovo in casa Napoli di Arek Milik appare complicato. Per questo motivo il club azzurro si sta guardando intorno e sta monitorando alcune punte. Si sta pensando alquanto seriamente a Victor Osimhen del Lille. Per il classe ‘98, il patron del club francese, Gerard Lopez, nelle scorse ore al DailyMail, ha aperto ad una possibile asta: «Ne arriveranno tante questa estate, non voglio fare nomi, ma so già che ci sono alcune offerte. Club di tre campionati diversi hanno presentato un’offerta per Victor». Il Napoli che, storicamente, alle aste non vuol partecipare, ha bisogno di accelerare: con il club francese i rapporti sono buoni,ma 60-70 milioni sono tanti.

Fonte: Il Mattino