Napoli/Fiorentina, si pensa ad uno scambio tra difensori

Studiano le modalità, Napoli e Fiorentina. Ci sono interessi comuni. Ai viola piace Ghoulam, giocatore che potrebbe ritrovare ritmo e terreno di gioco, mentre gli azzurri monitorano i gigliati Milenkovic e Pezzella. Per il primo la richiesta appare notevole, mentre per il secondo pare si possano valutare ipotesi…In merito, La Gazzetta dello Sport scrive: “Alla Fiorentina piace Ghoulam, al tempo stesso il Napoli vorrebbe Milenkovic, ma la prima richiesta – di 30 milioni – è stata ritenuta eccessiva. Si guarda con interesse anche a German Pezzella. Le informazioni prese da entrambi i club portano a valutazioni intorno ai 20 milioni, chiesti dal Napoli per l’algerino, mentre la Fiorentina ne vorrebbe anche di più per Pezzella. Uno scambio Ghoulam-Pezzella alla fine potrebbe tornar comodo. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di prestito oneroso”.