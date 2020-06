Napoli, al via una settimana importante: il “nodo” resta Milik

Rinnovi e questione stipendi, queste saranno le prossime priorità di casa Napoli. Quella che si apre oggi è una settimana importante per Mertens e Zielisnki che entro pochi giorni dovrebbero firmare, ma è una settimana importante anche per Arek Milik. Sono previsti nuovi contatti con il suo agente, David Pantak, con una videoconferenza già prevista: resta una lontananza sulla richiesta d’ingaggio e sul valore della clausola oltre che una freddezza nei rapporti che, ad oggi, non fa presagire uno sblocco nella trattativa. Pantak ha tra le mani l’interesse della Juventus: ma, il club bianconero vorrebbe aprire una trattativa inserendo qualche calciatore, non pagando i 50milioni richiesti, finora, dal Napoli. Gli uomini mercato azzurri sono consapevoli che, ad un anno dalla scadenza e senza rinnovo, sarà molto complesso continuare a chiedere la stessa cifra.

Il Mattino