Lega calcio – La stesura dei calendari posticipati a mercoledì

Oggi doveva essere il giorno della stesura dei calendari per la ripresa del campionato, ma questa decisione è stata posticipata a mercoledì. Questo per dare il tempo al Governo di dare l’o.k. definitivo, visto che l’ultimo decreto legge prevede il ritorno in campo il giorno 14 Giugno. Nel frattempo le gare di recupero, non dovrebbero cambiare le date e gli orari.

Torino-Parma (sabato 20 giugno alle 19.30)

Hellas Verona-Cagliari (sabato 20 giugno alle 21.45)

Atalanta-Sassuolo (domenica 21 giugno alle 19.15)

Inter-Sampdoria (domenica 21 giugno alle 21.45)

Fonte: sportmediaset.it