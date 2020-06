In attesa del rinnovo, Gattuso ha la formula per il suo Napoli

Questa lunga sosta “forzata” è stata per il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso non semplice, visto che uomo di campo. Prima di questa pausa gli azzurri avevano recuperato punti e posizioni fino ad arrivare al sesto posto. Senza contare il pari con il Barcellona 1-1 in Champions League e il colpo a Milano contro l’Inter per l’andata di Coppa Italia. Appunto i nerazzurri saranno il primo avversario dopo la pausa, ma ancora non si sa la data. Nel frattempo la società partenopea ha intenzione di prolungargli il contratto, l’allenatore di Coregliano Calabro però vuole guadagnarselo sul campo, com’è nel suo modo di lavorare. L’intenzione di De Laurentiis è di prolungarlo dal 2021 massimo al 2023, ma qui si attende l’arrivo in Italia dell’agente Jorge Menedes, anche se i contatti ci sono stati nelle scorse settimane via skype. Gattuso ha la sua formula, vincere con il Napoli.

Antonio Giordano Corriere dello Sport