Il Midtjylland lancia il drive-gol: il tifo si fa in auto. Polverizzati i biglietti

Giusto il tempo di mettere in folle, tirare il freno a mano e spegnere il motore. Poi, i tifosi del Midtjylland potranno mettersi comodi e godersi lo spettacolo. Il grande giorno è arrivato, la capolista del campionato danese torna in campo dopo lo stop del torneo e lo fa nel match casalingo delle 16 contro l’Horsens.



I sostenitori degli “Ulvene” non potranno ovviamente entrare nello stadio. Ma il club ha permesso loro di stare comunque vicino ai giocatori e mantenere alcune abitudini del pre- partita. Un enorme maxischermo di 200 metri quadrati è stato piazzato fuori dalla MCH Arena di Herning e consentirà a 1.500 automobili (biglietti polverizzati in 45 minuti, tant’è che si sta lavorando per aggiungerne in extremis altri 500) di parcheggiarsi comodamente. Così le persone a bordo potranno gustarsi il match in modalità drive-in, sintonizzandosi su una frequenza radio specifica (FM 92.0) che potrà essere ricevuta solo in quell’area.



Il Midtjylland aveva annunciato questa iniziativa già un mese fa e con la ripresa del campionato è passato all’azione. Il club sul suo sito ha consigliato a tutti di arrivare con largo anticipo. Per non rischiare di creare lunghe file e traffico. Per questo ha anche organizzato una sorta di parata, che inizierà alle 13.45 a Ikast (a circa 15 chilometri dall’impianto) e a cui potranno partecipare i tifosi, magari decorando le loro automobili per l’occasione.



Per il resto, le regole sono semplici. Massimo cinque persone per vettura, divieto assoluto di aprire gli sportelli o scendere, portarsi a casa gli eventuali rifiuti e possibilità di aprire i finestrini solo sul lato sinistro. E ovviamente suonare il clacson a ogni gol del Midtjylland, così sentiranno pure i giocatori dentro lo stadio. Fonte: CdS