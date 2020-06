Gravina: “Quarantena? La norma una settimana prima della Coppa Italia”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina parla a Radio 24 della quarantena nel caso risultasse un calciatore contagiato: “Il calcio non ha mai chiesto sconti. Abbiamo chiesto a Spadafora di valutare in base alla curva epidemica una settimana prima del via con la Coppa Italia una norma che crea molta ansia a tutto il movimento”. Gravina, inoltre, ha anche affrontato anche il tanto discusso tema legato all’ algoritmo legato al merito sportivo per stilare la classifica nel caso di stop della Serie A: “L’algoritmo è un calcolo matematico messo a disposizione per una valutazione che tiene conto delle partite in casa e fuori, dei gol fatti e subiti, anche gli inglesi lo useranno. E’ un modo per dare un principio di equità alla classifica che deve essere ponderata nel caso di uno stop. Ma sono ottimista e credo che il campionato non dovrebbe avere grandi sussulti e arrivare fino alla fine”, ha concluso Gravina.