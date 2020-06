[Grafico] Per il Napoli le gare casalinghe sempre in notturna

Una serie A da vivere tutta di un fiato anche per il Napoli:

si comincia il 20 e 21 giugno con i quattro recuperi della 25esima giornata, il primo match in programma è Torino-Parma (poi Verona-Cagliari e la domenica Inter-Sampdoria e Atalanta-Sassuolo), si prosegue il 23 e 24 (primo infrasettimanale) con il 27esimo turno completo (quello che vedrà il Napoli impegnato a Verona, probabilmente il 23) e si prosegue così tra partite nei week-end e a metà settimana fino al 2 agosto.

Una serie A by night, solo più o meno il dieci per cento dei match (dieci partite) sarà fissato nella fascia pomeridiana (e ogni squadra al massimo potrà giocare due volte in quell’orario) e di pomeriggio non si giocherà mai al San Paolo, a Lecce e Cagliari.

Napoli, quindi, che in casa scenderà in campo sempre nella fascia preserale o serale per le sei partite in programma con Spal, Roma, Milan, Udinese, Sassuolo e Lazio.

Oggi si decideranno gli orari con l’avvio che potrebbe slittare di un altro quarto d’ora con fischio d’inizio alle 17.15, 19.30 e 21.45.

Fonte: Il Mattino