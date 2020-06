Figc, protocollo sulle partite. Chi può entrare allo stadio?

La zona stadio divisa in tre parti (area tecnica, spalti, esterno), niente tifosi, 300 persone in totale ammesse all’interno dell’impianto. E’ questa una parte fondamentale del nuovo protocollo per le gare a porte chiuse pubblicato dalla FIGC. Oltre agli arrivi scaglionati allo stadio (gli arbitri 1 ora e 45 minuti prima, la squadra ospite 1 ora e 40 e la squadra di casa 1 ora e mezza prima del fischio d’inizio), un punto fondamentale riguarda gli ingressi consentiti per le partite, come spiegato da SkySport.