ESCLUSIVA – S. Gamberini (gianlucadimarzio.com): “A livello strategico il Napoli si sta muovendo con molta saggezza”

Dopo tanti mesi di pausa e dove non sono mancati i contrasti, il pallone tornerà a rotolare per la gioia degli appassionati sportivi. Nel frattempo si parla già di mercato e il calcio femminile è argomento di grande interesse. Ilnapolionline.com ha intervistato il redattore del sito gianlucadimarzio.com Simone Gamberini.

Tu che lavori nella redazione del sito gianlucadimarzio.com, quant’è difficile in 24 ore raccogliere così tante notizie di mercato? “Non è facile, raccogliere in una sola giornata così tante informazioni. Per fortuna abbiamo una redazione con tante persone che ci lavorano ed è un lavoro di squadra molto intenso. Quest’anno a causa del Covid-19, potrebbe essere un mercato al risparmio, non vedremo tanti soldi circolare, però noi come sempre cercheremo di stare sulla notizia in tempo reale e informare al meglio i nostri lettori”.

Il nostro giornale web come quello di Gianluca Di Marzio, segue il calcio femminile. Sensazioni sulla ripresa della serie A e sul movimento in generale? “Sulla ripresa della serie A femminile, il mio auspicio sarebbe quello se ripartisse, ma non sarà semplice per via delle alte spese che purtroppo non molti club si possono permettere. Il movimento femminile nell’ultimo anno è cresciuto per merito dell’ultimo mondiale dove l’Italia ha ben figurato e il vedere in t.v. è certamente positivo per la crescita definitiva”.

La serie A ripartirà, ma non sono mancati gli screzi all’interno del governo del pallone. Quali sono secondo te i motivi dei contrasti? “Purtroppo non tutti hanno remato dalla stessa parte, anzi hanno pensato al proprio orticello, senza pensare di conseguenza al bene comune. Per fortuna Gravina e chi era all’interno del mondo del calcio, hanno spinto per riprendere a giocare. Questo è certamente positivo per chi come noi vediamo e scriviamo di questa disciplina, mi auguro che possa terminare con un verdetto sul campo e che tutto vada per il meglio a livello della salute degli atleti ma non solo”.

Come hai detto tu sarà un mercato al risparmio, il Napoli si è mosso in anticipo come acquisti ed è vicino ad alcuni rinnovi. Un fattore possibile in momenti così difficili sul piano economico. “Sicuramente è stata una fortuna da parte del Napoli, l’aver già fatto due acquisti nel mese di Gennaio in vista della prossima stagione. Senza dimenticare che sono davvero vicini i rinnovi di Mertens e Zielinski. Il club azzurro si temeva che dovesse rivoluzionare la rosa, ma sembra che possano essere poche le cessioni e si potrà muovere in tempo per gli altri acquisti. A livello strategico i partenopei si stanno muovendo nel migliore dei modi”.

Il prossimo mercato vedrà protagonisti gli attaccanti, ma anche alcuni parametri zero come Cavani? “Sui parametri zero hai ragione tu, saranno diverse le operazioni in questo senso, Cavani sarà uno di questi, dove ha diversi pretendenti. C’è anche da capire il destino di Lautaro Martinez, anche se sembra che possa restare, vista l’alta valutazione della clausola rescissoria”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

