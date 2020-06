Enrico Preziosi: “I mancati affari con il Napoli? Forse non c’è empatia con De Laurentiis”

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso di “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto il presidente del Genoa Enrico Preziosi. “A livello economico cosa porterà questo periodo di Covid-19? Purtroppo temo che ci riprenderemo fra tre anni, viste le perdite che già ci sono per il nostro paese. Sugli orari del pomeriggio, certamente non ci vanno a genio, questo è evidente, visto il caldo, ma ci adegueremo in un modo o nell’altro. La Coppa Italia? Io personalmente mi sarei dedicato più al campionato e poi a seguire le sfide della competizione nazionale, essendo che sono solo tre partite da disputare. Per quanto riguarda gli stadi, dico che è una decisione che non spetta a noi, dipende sempre dalla situazione dei contagi in periodo pandemia. Younes? In passato c’era la possibilità di poter chiudere con il Napoli, ma come spesso è accaduto, poi non si è chiusa la trattativa. Forse non c’è empatia con De Laurentiis (ride n.d.r.). Su Soumaoro è un calciatore che vorremmo confermare, visto l’impatto che ha avuto con il Genoa, ma come spesso accade in questi casi, la volontà del ragazzo conterà. I diritti t.v. in chiaro? La risposta è semplice, per questioni contrattuali con Sky al momento non è possibile. Sono favorevole ai cinque cambi a gara in corso, visto che in rosa abbiamo 30 calciatori, mentre per quanto concerne gli stipendi arretrati troveremo una soluzione pagare i nostri giocatori”.

La Redazione