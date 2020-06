Dilemma Coppa Italia: prima Napoli/Inter o Juve/Milan?

Se all’esecutivo toccherà il compito di sciogliere il nodo dell’eventuale anticipo di Coppa di un giorno delle due semifinali, all’ad De Siervo e all’head of competitions Butti spetterà quello di decidere quale delle due gare si giocherà per prima. L’Inter, che è l’unica delle semifinaliste che sarà impegnata nel week end del 20 e 21 giugno nei recuperi, vorrebbe avere un giorno in più a disposizione per diluire in 9 giorni i suoi 3 match ufficiali dopo oltre 3 mesi di stop. Il club nerazzurro ha chiesto dunque che prima sia disputata Napoli-Inter e poi Juventus-Milan, invertendo così l’ordine degli incontri rispetto al programma originario. Perché ciò accada serve l’ok di via Rosellini e delle 4 formazioni coinvolte. Capitolo finale del 17: la Lega ha invitato il Presidente della Repubblica Mattarella e anche la Figc spera nella sua presenza, ma a riguardo fonti del Quirinale hanno smentito la sua partecipazione. Fonte: C dS