DIFESA – Koulibaly-Maksimovic per fermare Lukaku-Lautaro

In attesa di conoscere la data della gara di ritorno Napoli-Inter di Coppa Italia, Gattuso ha una certezza, la coppia di centrali. Con l’infortunio di Manolas, rientrerà tra fine Giugno massimo primi di Luglio, il duo del reparto arretrato sarà composto da: Koulibaly e Maksimovic. Hanno già giocato insieme contro il Lecce, non certo una prova da ricordare per entrambi, quindi tanta voglia di rifarsi. Avranno di fronte, la coppia di attaccanti più in forma della stagione: Lukaku e Lautaro Martinez, perciò ci vorrà massima abnegazione, per impedire che possano incidere nella sfida del San Paolo. Tra l’altro il Napoli avrà voglia di chiudere la pratica, dopo il successo dell’andata, ma anche dimenticare l’1-3 della gara di campionato, perciò per il muro azzurro sarà già un bel banco di prova.

Fulvio Padulano CdS