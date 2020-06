Da Raschica a Idrissi, si cerca di scovare il “nuovo” Callejon

Il Napoli sa perfettamente che trovare per il futuro il nuovo Callejon, scovarlo con le sue caratteristiche difensive e di tagli in attacco, non sarà semplice. I nomi per il d.s. Giuntoli non mancano e alcuni stuzzicano la sua fantasia. C’è il kosovaro Milot Raschica che ha già intendere che gradirebbe la destinazione, costo clausola 38 milioni. Poi c’è Idrissi dell’Az Alkmar che non disdegnerebbe una puntatina in Italia e infine due conoscenze della serie A: Orsolini e Boga. Il primo difficilmente il Bologna lo cederebbe, a meno di offerte mostruose, mentre per il secondo il Sassuolo chiede sui 35 milioni, gradimento totale in casa azzurra.

Antonio Giordano CdS